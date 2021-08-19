Microsoft выпустила тестовую версию Windows 10 с новыми функциями

Компания Microsoft выпустила для участников программы тестирования Windows Insider новую версию Windows 10. Речь идёт об очередной сборке Windows 10 21H2, которая должна стать достоянием публики осенью, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новая сборка Windows 10 Insider Preview Build 19044.1198 (KB5005101) приносит огромный список исправлений и улучшений, а также несколько новых функций.

Новшества были анонсированы Microsoft ранее, но для тестирования активированы только теперь - поддержка WPA3 H2E для повышения безопасности Wi-Fi, упрощённый вход без пароля с Windows Hello для бизнеса, поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux.

Выпуск Windows 11 ожидается в ноябре, а Windows 10 2H21 может выйти в октябре. С выходом новой ОС, Microsoft продолжит обновлять Windows 10, поскольку Windows 11 будет поддерживаться далеко не на всех компьютерах.