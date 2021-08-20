"Тойота" сокращает производство

В сентябре японский автоконцерн Toyota сократит производство по всему миру на 40%, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Согласно июльскому прогнозу, компания рассчитывала произвести в следующем месяце около 900 000 автомобилей, однако из-за проблем с поставками чипов из Юго-Восточной Азии сократила их плановое количество до 500 000.

Как сообщается, автоконцерн временно приостановит работу расположенных в Японии 27 производственных линий. При этом в зависимости от завода простой продлится от 1 дня до нескольких недель в период с августа по сентябрь.

По данным издания Nikkei, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, из-за которого увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.