https://news.day.az/hitech/1371542.html Компания Activision представила новую часть Call of Duty
Компания Activision представила новую часть Call of Duty
Американская компания по разработке и изданию компьютерных видеоигр Activision представила анонс новой части серии шутера Call of Duty. Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале студии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Игра посвящена событиям Второй мировой войны. Из трейлера можно сделать вывод о том, что игроки в рамках сюжетной кампании побывают в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах и в Тихом океане.
Ожидается, что игра будет доступна на ПК, консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября.
Стоимость Call of Duty: Vanguard будет составлять от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.
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