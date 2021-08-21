Компания Activision представила новую часть Call of Duty

Американская компания по разработке и изданию компьютерных видеоигр Activision представила анонс новой части серии шутера Call of Duty. Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале студии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Игра посвящена событиям Второй мировой войны. Из трейлера можно сделать вывод о том, что игроки в рамках сюжетной кампании побывают в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах и в Тихом океане.

Ожидается, что игра будет доступна на ПК, консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября.

Стоимость Call of Duty: Vanguard будет составлять от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.