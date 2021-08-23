Маск заявил о готовности предоставить автопилот Tesla другим производителям

По словам предпринимателя, система автономного вождения предназначена не только для автомобилей марки Tesla. С таким заявлением он выступил в ходе мероприятия Tesla AI Day.

"Если бы другие автопроизводители хотели лицензировать его [программное обеспечение] и использовать в своих транспортных средствах, это было бы круто", - заявил Илон Маск, отвечая на вопрос, не планирует ли компания открыть исходный код своего ПО. Такое решение позволило бы внедрить конкурирующим автопроизводителям в свои автомобили системы автономного вождения, не затрачивая большие средства на разработку системы с нуля, отмечает портал ixbt.com.

При этом многие эксперты в целом скептически оценивают перспективы беспилотных автомобилей в ближайшее десятилетие. Прежде чем подобные технологии получат распространение, предстоит сложное урегулирование юридических и страховых вопросов. Но Маск убежден, что система автономного вождения Tesla нового поколения способна обеспечить уровень безопасности намного выше, чем у человека. "По крайней мере, на 200 или 300% лучше, чем у человека",- уверен бизнесмен.