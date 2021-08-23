Аналитик назвала самые «пожирающие» память смартфона приложения

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала агентству "Прайм" о приложениях, которые больше всего "пожирают" память смартфона.

По словам эксперта, главным фактором является тип приложения. Чем шире функционал программного обеспечения, тем оно тяжелее. В качестве примера суперприложения с большим весом Гильфанова привела Яндекс.Go, с помощью которого пользователь может и заказать доставку, и вызвать такси. Кроме того, в основном память телефона занимают мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов. При этом зачастую в них может храниться несколько копий одного объекта - фото или аудиофайла.

Как объяснила аналитик, освободить память устройства лучше всего помогут встроенные программные средства. Владельцы Apple могут сделать это с помощью функции "Сгружать неиспользуемое". Если приложение ещё доступно в App Store, то его переустановка вернет все данные, пояснила Гильфанова. Для очистки памяти в смартфонах на базе Android нужно перейти в "Настройки", затем выбрать "Приложения" и отсортировать их по размеру. После этого выбрать необходимую программу и нажать "очистить кэш" или "очистить данные".