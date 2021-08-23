В Австралии вакцинировавшимся будут выдавать биткойны

В Австралии решили привлекать людей к вакцинированию против COVID-19 не самым обычным способом. Каждому, кто вакцинировался с 21 февраля, будет выплачено 5 долларов в биткойне, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Причём эта инициатива идёт вовсе не от правительства Австралии. О выплатах сообщил Фред Шебеста (Fred Schebesta) - соучредитель компании Finder, состояние которого оценивается в 214 млн долларов.

Пока нет подробностей о том, как желающие должны оформить свою заявку. 5 долларов - мизерная сумма, но, возможно, тот факт, что выплачена она будет в криптовалюте, подтолкнёт больше людей всё же пройти вакцинацию.

Шебеста сделал соответствующее заявление в процессе интервью, рассказав, что хочет помочь австралийцам вернуться к нормальной жизни.