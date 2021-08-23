Соцсети защищают афганцев, удаляя их данные

Clubhouse - та самая голосовая социальная сеть - удалила фотографии аккаунтов и всю информацию о пользователях из Афганистана, а также скрыла их из поиска. Это коснулось только тех, кто не заходил в Clubhouse какое-то время. В справочном сообщении сказано, что пользователи при желании могут вернуть все назад, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Нечто подобное ввел и Facebook. Соцсеть отключила функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана, чтобы нельзя было установить круг общения человека, его друзей и знакомых. Также Facebook позволил пользователям заблокировать страницу в один клик. В этом случае все посты скроются от тех, кого владелец не добавил в друзья. Похожие меры внедрил также Twitter - там пообещали удалять даже старые твиты из аккаунтов, к которым утерян доступ. Не отстает и профессиональная соцсеть LinkedIn - она скрыла список контактов пользователей из Афганистана.

Ну и сами афганцы тоже массово удаляют страницы в Facebook и Twitter. В первую очередь речь о фотографиях, которые, как считается, идут вразрез с новыми нормами. Правозащитники даже перевели специальное руководство о том, как удалить свою цифровую историю, чтобы любой желающий мог оперативно это сделать.

Интересно, что речь не только о соцсетях - сообщается, что сразу несколько федеральных служб и агентств США стирают из сети свидетельства афганской войны. Речь идёт о видеозаписях, статьях, документах, фотографиях и прочей информации, которая оказалась в сети за последние двадцать лет. В первую очередь на официальных сайтах. Специалисты НАТО удалили несколько видеороликов со своего официального канала на YouTube, а также избавились от страницы в Twitter, посвящённой операции в Афганистане.

Впрочем, есть версия, что стереть часть Интернета задача невыполнимая, поскольку счёт идёт на миллионы документов и тысячи веб-сайтов. И даже если правительственные организации удалят часть информации со своих ресурсов, всё равно останется довольно много независимых компаний, работавших в Афганистане и тоже публиковавших документы и фотографии. Ну и не очень понятно, что делать с кэшем поисковых систем. Например, того же Google. Или с интернет-архивами - некоммерческими ресурсами, которые сохраняют информацию из сети. Пока сообщений о массовом удалении оттуда афганской истории не поступало.