Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции, которая даст пользователям возможность совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее пользователи могли отправлять сообщения в соцсети с мобильного телефона только при помощи отдельного приложения Messenger. Новая функция, как отметил представитель компании, уменьшит необходимость переключаться между основным приложением и Messenger.

Некоторые пользователи смогут воспользоваться данной функцией, начиная с понедельника. Информация о том, в каких странах, кроме США, будет доступен эксперимент, не приводится.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger.