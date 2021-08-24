Samsung неудачно пошутила над покойным Джобсом

В описании своего приложения iTest Samsung сделала отсылку к Стиву Джобсу, которую некоторые пользователи сочли издевкой. Об этом сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все пользователи Samsung уникальны, и им нравится, чтобы их телефоны тоже были уникальными. Любители носить водолазки не должны указывать, как выглядит ваш телефон", - написала компания.

Джобс, который является сооснователем Apple часто носил черную водолазку с джинсами, ставшими его визитной карточкой.

Samsung и Apple регулярно подшучивают друг над другом в рекламных целях. Однако многие пользователи социальных сетей отметили, что на этот раз южнокорейский вендор перегнул палку.

"Что вам сделал Стив Джобс, Samsung? Человека нет в живых уже 10 лет. Вам надо менять маркетинговую тактику", - написал один из комментаторов.