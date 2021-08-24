Назван способ ускорения старых iPhone

Если изменить в настройках некоторых моделей iPhone регион использования на Францию, то смартфон будет работать быстрее. Об этом сообщает Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что этот трюк работает только со старыми iPhone, например, iPhone 7. По результатам тестирования Geekbench до смены региона работа смартфона оценивалась в 186 632 балла, после - в 298 321.

Кроме того, эта схема срабатывает и на старых iPad.

Дело в том, что Франция оштрафовала компанию из Купертино на $113 млн за намеренное снижение скорости работы процессора в iPhone. После скандала Apple приняла решение не снижать производительность своих устройств в этой стране.