Xiaomi похоронила свой главный бренд

Xiaomi перестанет использовать бренд Mi для обозначения своей продукции. Об этом сообщает издание XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники медиа рассказали, что китайская компания фактически похоронила один из своих старейших брендов. Отказ от торговой марки был ознаменован недавним анонсом смартфона Xiaomi Mix 4, хотя предшественники этого девайса выходили в рамках серии Mi Mix.

Представитель корпорации подтвердил смену бренда. "Это изменение объединит наше глобальное присутствие и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов", - отмечается в сообщении. Начиная с третьего квартала 2021 года серия товаров Xiaomi Mi будет избавлена от известного постфикса. Mi был введен десять лет назад и считался одним из главных брендов корпорации.

Журналисты отметили, что в Китае компания уже выпускает смартфоны и прочую продукцию без обозначения Mi. По словам специалистов, отказ от бренда позволит сделать китайскую корпорацию более заметной на глобальном рынке, также этот шаг направлен на унификацию названий продукции Xiaomi.

Первым смартфоном компании под узнаваемым брендом оказался представленный в 2011 году Xiaomi Mi 1. При этом еще раньше корпорация выпустила системную оболочку MIUI для девайсов под управлением Android.