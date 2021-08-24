В WhatsApp обнаружили опасность для пользователей

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносный троян Triada, спрятанный в моде для мессенджера WhatsApp. Об опасности мода под названием FMWhatsapp16.80.0 компания предупредила в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты объяснили, что некоторые юзеры мессенджера устанавливают специальные дополнения, которые включают функции, отсутствующие в официальном приложении. К примеру, некоторые моды позволяют пользователям читать удаленные сообщения или отправлять файлы любого размера. Однако в некоторых из них злоумышленники прячут вредоносные программы, которые могут показывать жертвам рекламу или незаметно оформлять ей платные подписки.

"Мод, о котором идет речь, выглядит безобидным для пользователей, ведь он действительно делает то, что заявлено, - предоставляет дополнительные функции. Но в него были встроены не только рекламные модули, но и троянская программа", - заявил эксперт по безопасности "Лаборатории Касперского" Игорь Головин.

Отмечается, что подобные трояны могут скачивать и запускать другие вредоносные модули, показывать полноэкранную рекламу, оформлять платные подписки на владельца зараженного смартфона, а также собирать информацию о нем.

В компании дали несколько рекомендаций о том, как защититься от мошенников, использующих подобную схему. В частности, они посоветовали пользователям проверять, какие разрешения они дают установленным приложениям, а также использовать надежный антивирус. Кроме того, специалисты призвали россиян скачивать приложения только из официальных магазинов, так как популярные мессенджеры не распространяют свои обновления через сторонние сайты.