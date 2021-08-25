https://news.day.az/hitech/1372713.html Пользователи в США и Канаде пожаловались на сбои в работе Netflix
Пользователи в США и Канаде пожаловались на сбои в работе Netflix
Неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в сегментах интернета в США и Канаде. Об этом сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пользователи в упомянутых выше странах испытывают трудности с просмотром видео. Информировавшие о неполадках в США (36%) жалуются на проблемы с подключением. В свою очередь большая часть пользователей из Канады, сообщивших о сбое (75%), отмечает неполадки в работе сайта.
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