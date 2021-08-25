«Лаборатория Касперского» обнаружила опасный вирус в моде для популярного мессенджера

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что одна из версий мода ( для мессенджера WhatsApp - FMWhatsapp16.80.0 - содержит троянец Triada. Он может скачивать и запускать другие вредоносные модули, показывать рекламу, оформлять платные подписки, передает Day.Az со ссылкой на сообщение компании.

Многие пользователи WhatsApp ищут возможность расширить его функционал. В поисках наиболее удобной версии они устанавливают моды, которые предоставляют дополнительные возможности (например, выбирать динамические шаблоны или читать удалённые сообщения). Такие сборки могут содержать рекламу, которая обычно проявляет себя в виде различных баннеров в приложении. В данном случае злоумышленники использовали это в качестве лазейки, отдав разработчикам мода под видом рекламных модулей вредоносное ПО.

Всего за 2021 год решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали больше 33 тысяч атак, связанных с WhatsApp, в том числе под видом самого мессенджера либо модов или апдейтов для него (данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решения "Лаборатории Касперского" за январь - август 2021 года).

"Мод, о котором идёт речь, выглядит безобидным для пользователей, ведь он действительно делает то, что заявлено, - предоставляет дополнительные функции. Но в него были встроены не только рекламные модули, но и троянская программа. Вот почему мы рекомендуем устанавливать приложения только из официальных магазинов. Их функционал может быть менее широким, зато они не приведут с собой на устройство множество вредоносных файлов", - комментирует Игорь Головин, эксперт по безопасности в "Лаборатории Касперского".

Специалисты "Лаборатории Касперского" также рекомендуют пользователям мобильных устройств:

проверять, какими разрешениями обладают установленные приложения;

использовать надёжное защитное решение, например Kaspersky Internet Security для Android;

скачивать приложения только из официальных магазинов (популярные мессенджеры не распространяют свои обновления через сторонние сайты).

Более подробно можно прочитать по ссылке: https://securelist.ru/triada-trojan-in-whatsapp-mod/103408/