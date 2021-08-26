Lenovo создала в Шанхае новую компанию для разработки программного обеспечения

Китайский производитель компьютерной техники Lenovo создал в Шанхае новую компанию, которая займется научно-техническими разработками в цифровой сфере. Об этом сообщает в среду информационный ресурс Sina, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уставной капитал новой структуры, получившей название "Ляньсян синьшицзе", составит 10 млн юаней (около $1,5 млн). Ее задачей станет разработка программного обеспечения, оказание услуг в обработке данных, а также разработка прикладного программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта.

Общая выручка Lenovo во втором квартале этого года составила 109,4 млрд юаней (около $16,29 млрд), что на 27% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль за указанный период выросла на 119% и достигла 3,01 млрд юаней (порядка $466 млн).