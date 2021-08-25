Акции китайских IT-гигантов возобновили рост

Во вторник акции ведущих ИТ-компаний после многомесячного падения выросли примерно на 10%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, уже почти год гигантам китайского хай-тека доставалось от регуляторов, против них заводили дела, штрафовали и вводили все новые ограничения. Теперь же в стране приняли законы о персональных данных, которыми местный аналог Роскомнадзора чуть ли не напрямую угрожал крупным игрокам рынка и выяснилось, что итоговый документ не так страшен и, по сути, похож на европейский GDPR.

В целом нормы там строгие, например, корпорациям запретили собирать излишнюю информацию о пользователях, ужесточили требования к защите данных и увеличили штрафы за их нарушения, но на самые жесткие ограничения власти все же не пошли, например, они грозились, что запретят китайским компаниям, которые торгуются на зарубежных биржах, в принципе собирать персональные данные жителей страны, но в итоговую версию документа, такое ограничение не попало.

Так что теперь многие инвесторы, похоже, поверили в то, что самое страшное позади, правила больше меняться не будут и снова стали покупать акции китайских корпораций. Хотя надо сказать, что прежнюю капитализацию им восстанавливать еще очень и очень долго.

Полезный лайфхак для владельцев старых iPhone. Их можно сделать более быстрыми, просто поменяв в настройках регион на Францию. Такой способ обнаружили пользователи из Китая.

Дело в том, что Apple умышленно замедляет старые устройства. Функция активируется автоматически при определенном уровне износа аккумулятора. Таким образом разработчики пытаются сохранить время работы в старых смартфонах от батареи.

Но власти Франции посчитали, что это незаконно, и что Apple так вынуждает пользователей покупать новые устройства, а потому компанию оштрафовали на $25 млн евро. И как раз, чтобы не получать новые взыскания, Apple теперь не замедляет смартфоны французских потребителей, а прикинуться французом можно буквально в пару кликов, только тогда нужно быть готовым, что смартфон будет внезапно выключаться, даже если батарея вроде уже не пустая.