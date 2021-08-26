Yahoo прекращает работу новостных сайтов в Индии

Технологическая компания Verizon Media, которой принадлежит сайт Yahoo, планирует закрыть свои новостные сайты в Индии из-за введенных правительством страны новых правил, которые запрещают иностранное финансирование более 26% в цифровых новостных СМИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 26 августа 2021 года Yahoo India больше не будет публиковать контент. Ваша учетная запись Yahoo, почта и поиск не будут затронуты каким-либо образом и будут работать в обычном режиме. Благодарим вас за поддержку", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице Yahoo India.

Сообщается, что компания закроет новостные сайты, Yahoo News, Yahoo Cricket, Finance, Entertainment and MAKERS India и другие в ближайшие дни.

"На Yahoo India повлияли изменения в регулирующих законах Индии, которые теперь ограничивают иностранную собственность в медиакомпаниях, которые работают и публикуют цифровой контент в Индии", - указывается в сообщении.

При этом подчеркивается, что нововведения не повлияют на работу Yahoo Mail и Yahoo Search. "Мы продолжим обслуживать пользователей в Индии, как и раньше, без каких-либо изменений", - отмечает компания.