Samsung встроила в телевизоры "противоугонную" систему

Samsung может заблокировать любой из своих "умных" телевизоров, как только он подключится к Wi-Fi. Компания рассказала, что именно так поступила с устройствами, украденными со склада в Южной Африке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В стране месяц назад были масштабные беспорядки, в ходе которых во многих городах начались грабежи и погромы. Досталось и объектам Samsung. Судя по всему, компания отследила серийные номера всех украденных устройств и пообещала заблокировать их при первом же подключении к интернету. Ну а поскольку речь об "умных" телевизорах, без интернета их использовать особого смысла и не имеет. Компания уверяет, что, если кому что заблокировали по ошибке, пользователь может обратиться в поддержку, подтвердить факт покупки и вернуть устройство к жизни.

Другой вопрос, не очень понятно, например, предназначена ли эта функция только для борьбы с масштабными кражами и мародерством, или же Samsung может применять её для отключения любого украденного телевизора. То есть могут ли простые смертные сообщить о краже в Samsung и запросить удалённую блокировку устройства. Или даже узнать, где оно подключилось к сети.

Но в любом случае, это лишнее напоминание о том, что производитель "умных" подключенных устройств вполне может сохранять за собой контроль над ними.