Samsung лидирует в рейтинге потребительской удовлетворенности J.D. Power 2021

Компания J.D. Power, основанная в 1968 году в США, - авторитетная организация в области исследований степени удовлетворенности клиентов. Аналитики агентства регулярно проводят исследования в таких сферах, как бытовая техника, автомобильная промышленность, телекоммуникации и др. Так в этом году Samsung получил больше наград J.D. Power за бытовую технику, чем любой другой бренд, заняв первое место в девяти из 11 сегментов.

Степень удовлетворенности потребителей бытовой техникой оценивалась по 1000-балльной шкале на основании шести факторов: простота использования, функциональность, производительность и надежность, цена, стиль и внешний вид, а также гарантия. Наградами отмечены такие устройства Samsung, как стиральные и сушильные машины, холодильники, посудомоечные машины и микроволновые печи. Девять премий Samsung в ключевых категориях являются свидетельством успешного опыта предоставления пользователям технологически продвинутых, надежных и привлекательных устройств.

В этом году Samsung заняла первое место во всех трех сегментах стиральной техники по всем пяти категориям. Таким образом, Samsung заняла лидирующую позицию в следующих категориях:

Сушильных машин - третий год подряд

Стиральных машин с фронтальной загрузкой - четвертый год подряд

Стиральных машин с вертикальной загрузкой - третий год подряд

Кроме этого, устройства Samsung оказались на вершине в шести сегментах исследования удовлетворенности кухонной бытовой техникой. Так, например, третий год подряд микроволновые печи занимают первое место и показывают самые высокие результаты. Сразу несколько холодильников производителя были удостоены самой высокой оценки по характеристикам и настройкам, производительности и надежности, цене, стилю и внешнему виду: "Французские дверные холодильники" и холодильники "Side-by-Side".

В рейтинге варочных панелей Samsung заняла первое место среди шести брендов, а в категории "Посудомоечные машины" Samsung второй год подряд заняла первое место обойдя Bosch и LG.

Джон Херрингтон, вице-президент и генеральный директор подразделения бытовой техники Samsung Electronics America, отметил, что: "Мы гордимся тем, что JD Power снова признал нас производителем, лидирующим по доле рынка, а также по удовлетворенности клиентов среди американских брендов бытовой техники".

Вице-президент также заявил, что для компании огромная честь получить девять наград в этом году и поставить новый рекорд для Samsung, а также третий год подряд быть названным ведущим брендом, которому потребители доверяют.