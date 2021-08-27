У Netflix появились игры для Android

Компания Netflix уже объявляла о своих планах выйти на игровой рынок и заявляла о том, что начнёт с мобильных игр. Теперь в компания начала тестировать доступ к играм среди пользователей в Польше, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На официальной страничке польского подразделения Netflix в социальной сети Twitter появилось сообщение, что приложение Netflix для Android в Польше предлагает доступ к двум вариантам мобильных игр - Stranger Things 1984 и Stranger Things 3.

По отзывам, игры предоставляются в рамках существующей подписки Netflix, доплаты не просят, рекламу не показывают и не содержат внутриигровых покупок.

В принципе, предлагаемые игры доступны всем желающим уже несколько лет, они были созданы в партнерстве с Netflix для второго и третьего сезонов "Очень странных дел". Игры загружаются непосредственно на мобильное устройство, а не транслируются. И на самом деле, они устанавливаются из Google Play Store.