Глава Apple получил акции компании на сотни миллионов долларов
Глава Apple Тим Кук получил пять миллионов акций компании на сумму 750 миллионов долларов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Итоговый бонус в сотни миллионов долларов полагался ему в рамках соглашения 2011 года (тогда Кук возглавил Apple). Бонус привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями в индексе S&P 500. Apple находилась на 13-м месте среди 442 компаний в S&P 500 с общей прибылью акционеров 191,83 процента за последние три года.
В 2020 году году бизнесмен получил новый компенсационный пакет, который действует до 2026 года. Большая часть вознаграждения Кука выплачивается в виде ограниченных паев акций.
В августе он пожертвовал ценные бумаги Apple на сумму почти 10 миллионов долларов неназванной благотворительной организации. За 10 лет под управлением Кука капитализация корпорации взлетела с 350 миллиардов долларов до 2 триллионов.
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