Названы признаки взлома смартфона

Эксперты по информационной безопасности перечислили признаки, позволяющие определить, что мобильный телефон был взломан. На наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве могут указывать сразу несколько сигналов, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Директор по информационной безопасности "Вымпелкома" Александр Голубев отметил, что вопросы должен вызывать, к примеру, "неестественно быстрый разряд батареи аккумулятора". "Как правило, незадекларированное ПО "работает на вашем телефоне" в фоновом режиме, значительно подъедая заряд батареи", - объяснил он.

По словам Голубева, насторожиться следует, когда смартфон перезагружается без видимых причин. Также среди характерных признаков специалист назвал непонятный шум во время разговора и "странное поведение" телефона: например, если при заблокированном экране возникает спам, а экран "скачет".

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в свою очередь сообщил, что о заражении могут говорить перегрев устройства, появление странных программ, которые владелец не устанавливал, расход большого объема интернет-трафика. Он подчеркнул, что задача многих вредоносных ПО как можно дольше оставаться незамеченными, так что человек может не сразу увидеть, что с его смартфоном что-то не так.

Если пользователь заметил признаки заражения "майнером или банковским троянцем", то в таком случае необходимо проверить телефон с помощью антивируса и удалить зловредную программу, рассказал Галов. Если же владелец смартфона обнаружил сталкерскую программу, то, по словам эксперта, нужно подумать, прежде чем принимать действия, так как "неизвестно, какими будут следующие шаги злоумышленника".

Галов заявил, что иногда даже в официальных магазинах приложений могут встретиться троянцы, поэтому пользователям следует время от времени проверять, какие приложения установлены на телефоне и следить за разрешениями, которые просят только что скаченные программы. "Если условное приложение "Фонарик" запрашивает разрешение на доступ к камере или микрофону, это повод насторожиться", - уточнил он.