Реальные доходы Google от магазина приложений раскрыли в суде

В 2019-м году собственный магазин приложений принес Google 11,2 млрд долларов выручки и операционную прибыль в размере 7 млрд долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на раскрытые в ходе судебного разбирательства сведения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идет об иске, поданном прокурорами 37 штатов и территорий США в связи с нарушениями антимонопольного законодательства. Приводимые цифры включают продажи приложений, встроенные покупки, а также рекламу.

В финансовой отчетности Google не сообщает напрямую о доходах от бизнеса Play Market, группируя поступления от приложений с иными категориями, а рекламные доходы относя к остальному своему рекламному бизнесу. В интервью Reuters представитель компании заявил, что озвученная цифра "используется, чтобы некорректно охарактеризовать наш бизнес".

Истцы - как и отдельно судящийся с Google разработчик игры Fortnite Epic Games - утверждают, что, взимая 30% со всех транзакций, монополист вредит бизнесу разработчиков приложений. В Google на это отвечают, что магазину Play Market, как и его встроенной платежной системе, существуют альтернативы.