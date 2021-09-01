Хакеры научились прятать вирусы в видеокарты

Хакеры научились осуществлять атаки на пользователей с помощью вирусов, спрятанных в видеокартах внутри компьютера. Об этом сообщает BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что киберпреступникам удалось улучшить метод для атак вредоносным ПО через графический процессор - доказательство реальности атаки было продано на хакерском форуме. Подробностей о сделке нет, только сообщение продавца о продаже неизвестной стороне.

Автор заверил, что его разработка защищает вредоносный код от антивирусов, сканирующих системную оперативную память. Для реализации атаки используется буфер памяти видеокарты. Там вирус хранится и через него происходит активация.

По словам хакера, пока атака возможна только на системы Windows, поддерживающие фреймворк OpenCL версии 2.0 и выше. Киберпреступник успешно заразил компьютеры с видеокартами Intel (UHD 620/630), Radeon (RX 5700) и GeForce (GTX 1650).

Вредоносное ПО на базе графического процессора создавалось и в прошлом, однако автор уверяет, что его новая разработка не связана с предыдущими и функционирует по-другому.