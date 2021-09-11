Microsoft готова внедрить в Азербайджане уникальный проект

Microsoft готова внедрить в Азербайджане проект "цифрового двойника". Об этом сказал Trend генеральный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, передает Day.Az.

По его словам, концепция "цифрового двойника" является частью четвёртой промышленной революции и призвана помочь предприятиям быстрее обнаруживать физические проблемы, производить более качественные продукты.

"Если говорить об "умных" вещах (в том числе "умном городе", "умном селе"), то решения "цифрового двойника" это больше, чем просто статическая модель. Он отражает текущее состояние объекта, опираясь на телеметрию реального времени, предоставляемую сенсорами интернета вещей. "Цифровой двойник" не только отражает текущее состояние предмета, рассматриваемого в режиме реального времени, он заключает в себе настолько глубокое понимание явления, что может спрогнозировать его будущее, основываясь на текущих данных", - добавил Мирзаев.

По его словам, прогностические способности являются отличительной чертой "цифрового двойника", в отличие от предыдущего поколения технологий мониторинга текущего состояния объекта.

"Один из классических примеров "цифровых двойников" - концепция "умного здания". Представим себе конференц-зал с многочисленными устройствами интернета вещей: датчик присутствия людей в помещении, датчик входа/выхода, умный термостат, умная мебель (способная определить, заняты ли места), конференц-камера, которая может пересчитать присутствующих и др. Наличие всех этих технологий очень ценно, но нам может понадобиться ответ на простой вопрос: "Конференц-зал занят или свободен?". Поэтому мы можем создать "цифрового двойника" этого конференц-зала, который будет собирать данные со всех устройств и сможет описать зал на более высоком уровне абстракции из домена "умного здания", что и помогает ответить на изначально поставленный вопрос.

Мы можем пойти и дальше вверх по иерархии "умного здания" и собрать все комнаты одного этажа в "цифрового двойника" этого этажа, чтобы, например, контролировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Далее мы выходим на уровень "цифрового двойника" всего здания, где будут регулироваться важные вопросы защиты и обеспечения безопасности.

Также существует динамический аспект "цифровых двойников": лифты, которые могут путешествовать с одного этажа на другой, и люди, которые двигаются от одной комнаты к другой или делят рабочие места", - сказал Мирзаев.

Кроме того, по его словам, на основе данных, собранных "цифровыми двойниками", будут спрогнозированы загруженность лифта и спрос на комнаты в зависимости от времени суток и дня недели.

"Этот пример демонстрирует, что "цифровые двойники" созданы для достижения конкретных бизнес-целей: например, повысить эффективность процессов или систем, отследив все сбои еще до старта, обнаружить проблему или уязвимость до того, как будет запущено производство или объект поступит в эксплуатацию, строить долгосрочные прогнозы и планировать развитие компании или продукта на годы вперед. Помимо всего прочего, при изменении бизнес-целей тот же объект реального мира будет иметь другого "цифрового двойника"", - сказал генеральный менеджер Microsoft Azerbaijan.