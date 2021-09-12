В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp позволяет шифровать соединения между пользователями. Однако это не относится к резервным копиям чатов, хранящимся в облаке. Теперь это меняется. Новость анонсировал сам Марк Цукерберг, который заявил, что это веха на пути к безопасности данных миллиардов пользователей, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.news.

WhatsApp - самый популярный мессенджер во всем мире. Шифрование соединений между пользователями здесь предлагается уже давно, потому что более десяти лет. До сих пор ситуация выглядела иначе с резервными копиями, которые хранятся в iCloud и Google Диске, но теперь это меняется.

Создатели WhatsApp объявили, что в ближайшие недели около двух миллиардов пользователей получат в свое распоряжение возможность зашифровать резервные копии, что уже некоторое время тестировалось. Это будет возможно с помощью специальных ключей шифрования длиной 64 символа. Марк Цукерберг заявил, что внедрение такого варианта было непростым и требовало множества технических проблем.

Изменения произойдут в ближайшие недели, и тогда пользователи WhatsApp увидят новую опцию, которая позволит им зашифровать резервные копии, которые они хранят в облаке. Воспроизвести их можно будет только после ввода пароля или указанного ключа длиной 64 символа.