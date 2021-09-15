Названа дата выхода iOS 15

Публичный релиз iOS 15 состоится 20 сентября. Об этом сообщается на сайте Apple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания назвала дату выхода новой версии операционной системы для своих смартфонов после релиза iPhone 13. Пользователи планшетов и умных часов бренда также смогут установить на свои устройства iPadOS 15 и watchOS 8 соответственно, начиная со следующего понедельника.

В новой версии iOS был изменен дизайн интерфейса, появилось переработанное приложение для видеозвонков FaceTime, была добавлена функция пространственного звучания, поддержка SharePlay для совместного просмотра фильмов или прослушивания музыки. Также Apple добавила новую функцию Focus, которая позволяет пользователю настроить уведомления и сконцентрироваться на работе.

Актуальную версию ОС будут поддерживать те же устройства, которые работают с iOS 14 - начиная с iPhone 6s и оригинального SE и заканчивая iPhone 13. Появление новых смартфонов Apple в продаже состоится на несколько дней позже публичного релиза iOS 15.

Apple представила новые смартфоны, планшеты и умные часы 14 сентября. Стоимость флагманов iPhone 13 не изменилась по сравнению с устройствами 2020 года. Однако iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получили версии с одним терабайтом памяти.