Обновление для Windows 10 приводит к зависаниям

Обновление Windows 10 с кодовым названием KB5005565 приводит к многочисленным проблемам работоспособности некоторых приложений, а также поломке Bluetooth, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Microsoft в обновленном документе поддержки подтверждает сообщения о проблемах с зависаниями и проблемах при запуске некоторых приложений. Компания уже разработала патч, решающий проблемы с приложениями в Windows 10. Он начал распространяться через серверное автоматическое обновление.

Также, согласно сообщениям пользователей Windows 10, обновление "сносит" драйверы Bluetooth от Intel для чипов Intel 720. Сначала драйвер выдает ошибку Power Failure, после чего Windows удаляет его и устанавливает другой, неработающий драйвер.