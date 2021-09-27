Несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство в Китае

Несколько поставщиков американских компаний Apple и Tesla приостановили производство в Китае в связи с требованием властей снизить потребление электроэнергии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Reuters, производитель печатных плат Unimicron Technology Corp приостановил производство с 26 до 30 сентября, чтобы "соответствовать политике властей по сокращению потребления электроэнергии".

Сообщается, что поставщики электроники Concraft Holding и Eson Precision Ind Co также приостановили производство до конца этой недели.

По данным агентства, требование властей снизить потребление электроэнергии вызвано дефицитом угля и ужесточением требований к промышленным выбросам.