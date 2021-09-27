Facebook приостанавливает разработку версии приложения Instagram для детей

Американская компания Facebook решила приостановить работу над приложением Instagram Kids - версией одноименной социальной сети для детей младше 13 лет. Об этом в понедельник рассказал глава Instagram Адам Моссери, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя мы продолжаем считать необходимым формирование подобной среды [версии приложения, в которой у родителей будет возможность контролировать действия детей], мы решили приостановить этот проект. Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта", - написано в заявлении Моссери, опубликованном на сайте компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

Глава Instagram подчеркнул, что создание Instagram Kids, по его мнению, лучше, чем "полагаться исключительно на возможности приложения по контролю над тем, не пользуются ли им дети, которым еще не выдали ID [удостоверение личности]". Адам Моссери добавил, что компания продолжит разработку различных функций, которые позволят родителям следить за аккаунтами детей старше 13 лет в стандартном приложении. В настоящий момент политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13.