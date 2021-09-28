Специалисты оценили камеру iPhone 13 Pro

Специалисты DxOMark добрались до iPhone 13 Pro, чтобы оценить его камеру. Так как камера этой модели не отличается от камеры iPhone 13 Pro Max, то оценки также должны быть идентичны, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Итак, итоговый балл составил 137. Это высокий показатель. Он не позволяет новинке Apple занять первое место рейтинга, но четвёртое место - тоже достойно. Впереди лишь Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra и Huawei P50 Pro.

За качество фото iPhone 13 Pro получил 144 балла, а видео оценили в 119 баллов. Причём по последнему показателю новинка Apple и вовсе лучшая в рейтинге DxOMark.

При таком результате говорить о каких-то значимых недостатках не приходится. Специалисты источника напротив отмечают, что при использующихся в iPhone 13 Pro датчиках не самого большого размера Apple удалось выжать максимальный результат.