Сроки доставки iPhone 13 увеличены из-за COVID-19
На рынке возникнут проблемы с нехваткой новейших iPhone 13 из-за новой волны COVID-19 во Вьетнаме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На этом фоне в Китае уже начали расти цены на смартфоны Apple.
Согласно источникам Nikkei, сроки поставок iPhone 13 будут увеличиваться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации во Вьетнаме, где производят модули камер для гаджетов Apple. В стране подтвердили, что эпидемия затронула все сферы экономики республики. Если в краткосрочной перспективе ситуация не улучшится, это может сказаться на поставках гаджетов компании из Купертино.
При заказе iPhone 13 с официального сайта Apple в России, сроки доставки остаются прежними - от 2 до 6 недель.
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