Netflix впервые приобрел разработчика видеоигр

Стриминговый сервис Netflix объявил о покупке разработчика видеоигр Night School Studio. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Netflix. Для сервиса это первая подобная сделка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вице-президент Netflix по разработке игр Майк Верду заявил, что в компании "вдохновлены смелой миссией разработчиков - установить новую планку повествования в видеоиграх", и назвал создателей видеоигр "бесценными партнерами".

В блоге Night School Studio сообщается, что студия продолжит работу над анонсированным ранее продолжением Oxenfree и другими играми.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что Netflix собирается создать команду по разработке игр, а также даст возможность пользователям играть в видеоигры на своей платформе в 2022 году. Отмечалось, что за эту функцию сервис пока не планирует взимать дополнительную плату - он войдет в имеющиеся подписки. Агентство не уточняло, о запуске каких именно игр может идти речь.

О Night School Studio

Night School Studio основана в 2014 году бывшими разработчиками Telltale Games и Disney Interactive Studios Шоном Кранкелем и Адамом Хайнсом.

Это независимый разработчик игр, выпустивший, в частности, получившие широкую известность Oxenfree и Afterparty.