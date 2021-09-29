Сроки доставки iPhone 13 увеличились

Apple может не успеть доставить свои смартфоны покупателям в срок из-за коронавирусных ограничений во Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники на производстве компонентов для новых iPhone заявили, что не успевают поставлять для американской компании необходимое количество деталей. Во Вьетнаме производится большое количество компонентов для камер устройств. Связанные с очередной волной коронавируса ограничения не позволяют партнерам Apple работать в полную силу. По словам журналистов, из-за этого сроки доставки iPhone 13 в разных странах по всему миру уже сдвинулись.

Увеличение срока доставки флагманов косвенным образом связано с тем, что Apple заметно обновила камеры всех актуальных смартфонов. В частности, на всех девайсах iPhone 13 появилась система оптической стабилизации. По словам источника Nikkei Asia, им остается только наблюдать за ситуацией в стране в ожидании увеличения темпов производства.