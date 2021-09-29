Facebook уличили в завлечении детей в социальные сети

Внутренние документы Facebook доказывают, что компания разрабатывала идеи по завлечению детей в социальные сети. Соответствующие бумаги, уличающие в этом корпорацию несмотря на ее заявления, изучили журналисты газеты The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В статье WSJ указывается, что в документах прослеживаются планы привлечь на платформу детей в возрасте от 10 до 12 лет. В бумагах за 2020 год, просмотренных изданием, Facebook заявила, что дети являются "ценной, но незадействованной аудиторией", в презентациях от 2019 года компания рассматривала возможность использования "игровых дней" для привлечения детей на платформу. В частности, предлагалось задействовать приложение Messenger, чтобы дети использовали его для общения с друзьями.

В другом документе говорилось, что целью Facebook было "первенство в обмене сообщениями у детей США", что в случае успеха, согласно утверждениям, будет иметь "эффект победы над подростками". Бумаги также показали опасения компании в том, что она проигрывает конкурирующим приложениям для социальных сетей Snapchat и TikTok, которые набирали популярность среди подростков.

Facebook сформировал команду для изучения подростков и поставил цель создать за три года больше продуктов для детей, также компания заказала стратегические документы о долгосрочных бизнес-возможностях, связанных с привлечением на платформу подростковой аудитории. Также в компании представили новый подход к разработке продуктов для детей. Вместо того, чтобы предлагать только два типа продуктов, рассчитанных на пользователей до 13 лет и старше, Facebook собирался адаптировать свои продукты к шести возрастным группам: взрослым, подросткам в возрасте от 16 лет, подросткам в возрасте от 13 до 15 лет, детям в возрасте от 10 до 12 лет, детям в возрасте от 5 до 9 лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет.

Подход компании к завлечению детей в соцсети будет рассмотрен в ходе слушаний подкомитета Сената в четверг, 30 сентября. Ожидается, что будет изучено влияние платформы Facebook Instagram на психическое здоровье. Ранее законодатели ссылались на собственное исследование Facebook, которое указывало, что Instagram может оказывать негативное влияние на психическое здоровье подростков, особенно это касается девочек.