Адблокеры перестанут работать в Chrome

Компания Google объявила, что браузер Chrome с переходом на стандарт расширений Manifest V3 прекратит поддержку Manifest V2 в январе 2023 года, передает портал TechSpot. Эксперты считают, что из-за этого могут перестать работать блокировщики рекламы, также известные как адблокеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые разработчики уверены, что переход на Manifest V3 затруднит создание расширений, а их функции могут быть урезаны. При этом блокировщики рекламы вовсе лишатся всего своего функционала.

"Разрабатываемый несколько лет Manifest V3 стал более безопасным, производительным и обеспечивающим большую конфиденциальность, чем его предшественник", - отметил менеджер по продуктам в подразделениях по расширениям Chrome и Chrome Web Store Дэвид Ли. Он уточнил, что расширения на Manifest V2 перестанут приниматься в Chrome Web Store с 17 января 2022 года, а существующие расширения можно будет обновить. С января 2023 года расширения на старом стандарте перестанут запускаться, и обновить их уже не получится.