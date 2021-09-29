Названо число пользователей Windows 11

Новой операционной системой от Microsoft пользуются чуть больше одного процента владельцев ПК. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на актуальный отчет агентства AdDuplex, который собран на основе данных, собранных из примерно пяти тысяч копий магазина Microsoft Store. В сообщении говорится, что экспертам удалось проанализировать более 60 тысяч компьютеров. Аналитикам удалось выяснить, что 1,3 процента пользователей ОС от Microsoft уже перешли на новую Windows 11, и их количество постоянно растет. Названное число пользователей в указанной группе - примерно 800 человек.

Больше всего пользователей - 38,1 процента - у ОС Windows 10 версии 21H1. На второй позиции разместилась версия 20H2 - 36,1 процента. Замыкает топ-3 популярная версия Windows 10 под номером 2004 - 14,5 процентов. Доля остальных версий операционной системы колеблется в пределах пяти процентов.

По словам журналистов, доля Windows 11 относительно велика, но ОС еще недоступна публично. Вероятно, речь идет об участниках программы предварительного тестирования Windows. Официальный выход операционной системы нового поколения намечен на 5 октября.