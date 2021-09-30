Роскомнадзор готовит для Facebook и Google миллиардные штрафы

Роскомнадзор уличил Facebook в повторном неудалении информации, признанной в России запрещенной. В отличии от первичного неудаления, наказываемого штрафом в несколько миллионов рублей, повторное может грозить штрафом от оборота - вплоть до 1/10 годовой выручки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, представителей Facebook уже пригласили в ведомство для составления протокола об административном нарушении, которое состоится 4 октября. Штраф может составить от 1/20 до 1/10 выручки компании, полученной за год в России - ее эксперты оценивают в пределах 12 миллиардов рублей.

Таким образом, при максимальном наказании и в случае если с выводами регулятора согласится суд, Facebook могут оштрафовать на 1,2 млрд рублей. Это около 16,5 миллионов долларов. Ранее американской компании в России уже выписали штрафов за неудаление информации на сумму порядка 70 млн рублей.

Решения о штрафах на 43 млн рублей уже вступили в законную силу. Как отметили в Роскомнадзоре, штрафы пока не оплачены. Накануне суд в Москве разрешил Facebook отложить уплату штрафов на 26 млн рублей. Соцсети дали срок до 4 октября.

Всего, говорят в Роскомнадзоре, на данный момент в Facebook и Instagram остаются не удаленными "свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент".

В Роскомнадзоре также сообщили изданию, что протокол о повторном нарушении в октябре будет составлен и в отношении американской Google LLC, владеющей видеохостингом YouTube. По утверждению представителей регулятора, в YouTube остаются неудаленными с 2014-го года более 3 тысяч материалов, отнесенных в России к запрещенным.