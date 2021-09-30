Apple разрешила оценивать свои приложения и пожалела об этом

Теперь пользователи гаджетов Apple могут критиковать (или превозносить) не только сторонние приложения, скачанные из App Store, но и собственные приложения Apple. На появление такой возможности в магазине приложений IT-гиганта обратило внимание издание 9to5mac. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Число отзывов на "Почту" или "Карты" в данный момент относительно невелико - по крайней мере, по сравнению с аналогами от Google или "Яндекса", которые можно оценивать уже много лет. При этом положительные отзывы в дефиците, а рейтинги относительно невысоки.

Например, у приложения Apple "Подкасты" рейтинг составляет всего около двух "звездочек", а у Apple News (пока недоступно в России) - 2,3. Чуть выше - 3 "звездочки" - оценка у "Карт", которые после исходного выпуска не критиковал только ленивый. Многие пользователи используют отзывы, чтобы рассказать о не устраивающих их особенностях "яблочных" разработок.

Возможность оценивать и критиковать фирменные приложения должна помочь Apple получить более адекватную обратную связь о своих сервисах, так что, в конечном счете, наверняка сработает на пользу потребителям. К тому же, у создателей приложений, правительств и прессы будет одним поводом меньше критиковать Apple за неравноправие в App Store ее собственных и сторонних приложений.