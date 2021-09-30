В России массово скупают предыдущие модели iPhone после выхода новой

Старт продаж iPhone 13 спровоцировал рост спроса на предыдущие модели среди россиян, говорится в пресс-релизе "Авито", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию компании, с момента начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 в России вырос на 15%, в то время как Pro-версия стала популярнее на 26%. Интересоваться флагманом iPhone 11 Pro Max россияне стали на 32% чаще.

Также эксперты "Авито" выявили, что линейка iPhone 12 еще более востребована среди пользователей, чем модели 2019 года. Так, iPhone 12 в конце сентября искали на 36% больше с начала продаж новых моделей. Спрос на iPhone 12 Pro вырос на 32%, а на iPhone 12 Pro Max - на 46%.

"После старта продаж iPhone 13 мы наблюдаем рост спроса на две предшествующие линейки смартфонов от Apple. IPhone 11 и iPhone 12 все еще являются актуальными моделями, поэтому многие решили обновить свое устройство и перейти на "яблочные" новинки", - заявил руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито" Павел Комаров.