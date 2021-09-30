Apple скрыла полезную функцию iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max получил поддержку быстрой зарядки до 27 Вт, но Apple ее официально не анонсировала. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал BGR.

В материале сказано, что ранее инсайдеры уже заявляли о поддержке более быстрой зарядки в iPhone 13 Pro Max в сравнении с другими моделями линейки, однако тест скорости зарядки был проведен только недавно. Выяснилось, что iPhone 13 Pro Max получил поддержку зарядки мощностью 27 Вт. Компания Apple официально заявляла лишь о поддержке всей линейкой iPhone 13 зарядки мощностью до 20 Вт исключительно в паре с официальным зарядным блоком. Магнитная беспроводная зарядка MagSafe способна заряжать смартфоны Apple с мощностью до 15 Вт.

Портал не уточнил, сколько времени понадобится для полного заряда смартфона при использовании 27-ваттной зарядки.