В Европе появится самая быстрая зарядка для электрокаров

Швейцарский техногигант ABB разработал самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. На дорогах Европы и США новые модульные устройства Terra 360 появятся уже в конце 2021 года, пишет Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ABB утверждает, что новая зарядка способна полностью "заправить" любой электрокар за 15 минут, а за три минуты дать достаточно энергии, чтобы проехать 100 километров. К тому же, не придется стоять в очереди из желающих подзарядиться - от одной станции могут питаться сразу четыре автомобиля. Кроме разных видов электрокаров Terra 360 совместима с электрическими инвалидными креслами и оснащена эргономичными кабелями для удобного подключения. Запуск быстрых зарядных станций в Европе и США планируется на конец 2021 года, а в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе они появятся в 2022 году.

Автомобили производят около 20 процентов глобальных выбросов углекислого газа, и поэтому многие страны стимулируют развитие электромобильной инфраструктуры, чтобы сократить углеродный след. "На фоне активной поддержки мировыми правительствами перехода на электрокары для борьбы с глобальным потеплением, спрос на зарядные станции - особенно быстрые и удобные в эксплуатации - как никогда высок", - заявил глава подразделения электромобилей ABB Франк Мюлон (Frank Muehlon). С момента выхода на рынок электромобилей в 2010 году компания уже продала более 460 тысяч зарядных устройств в 88 странах мира.