В Китае анонсировали смарт-очки для киноманов

Китайская компания Nreal, выпустившая в прошлом году одно из первых доступных AR-устройств - очки Nreal Light - представила их упрощенную версию, которую обещает продавать существенно дешевле. В качестве потенциальных покупателей гаджета рассматривают людей, регулярно смотрящих кино и видеоролики.

Новинку назвали Nreal Air. В отличие от предшественника, новые AR-очки не оснащены встроенными камерами для анализа окружающего пространства и жестов. Как пишет The Verge, у них есть только встроенный microOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, который для пользователя выглядит как большой телевизор с диагональю 130 дюймов, расположенный на расстоянии 3 метров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На этот невидимый окружающим дисплей можно проецировать изображение с подключаемого кабелем смартфона, включая любые приложения, фильмы, игры и видеоролики. Собственной батареи у очков нет, питание возможно только от смартфона - зато благодаря этому Nreal Air весят всего 77 граммов.

Nreal Air совместимы с любыми iPhone и iPad, а также "большинством" Android-смартфонов. Используя несколько очков, можно синхронно смотреть один и тот же контент с друзьями, как в кинотеатре. В качестве потенциальных покупателей разработчики устройства рассматривают тех, кто много времени уделяет просмотру видео.

Выглядит новинка как солнечные очки в немного массивной оправе и этим похожа на представленные недавно Facebook Ray-Ban Stories. Гаджет поступит в продажу в Японии, Китае и Южной Корее в декабре этого года, а в 2022-м производитель рассчитывает вывести его на некоторые другие рынки. Цену пока не называют, однако обещают, что Nreal Air будет стоить существенно меньше прошлогодних Nreal Light, продававшихся за $600.