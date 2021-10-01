Старые смартфоны может ждать плохая участь

Мир опять на грани ИТ-катастрофы. Этому виной техническая проблема, которая может коснуться миллионов устройств. 30 сентября истекло действие сертификата Let's Encrypt. Для понимания это бесплатный центр сертификации, созданный в 2015 году, он продает сертификаты, которые шифруют соединения между пользовательскими устройствами и интернетом, гарантируя что у них никто не сможет перехватить данные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на текущий момент центр предоставляет криптографические сертификаты примерно для 250 млн доменных имен. Недавно Let's Encrypt поменяли систему, введя новые сертификаты, так как у некоторых старых подходил к концу срок действия, а цепочка доверия между сертификатами обычно состоит из трех или четырех пунктов и если у одного из сертификатов истекает срок действия, то старые устройства перестают ему доверять, а про новые они не знают, так как давно не обновлялись.

Под устаревшими системами имеются ввиду компьютеры, ноутбуки и смартфоны, на которых операционка не обновлялась пять-шесть лет. Пользователи старых версий Mac OS 2016 года и Windows XP могут столкнуться с проблемами вместе с клиентами, у которых смартфоны на Android Nougat 7.1.1 и более ранних версий. Вместе с ними могут пострадать владельцы игровых консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 со старой прошивкой. Сложности с выходом в сеть могут возникнуть у пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые не обновлялись до iOS 10. Самый простой путь избежать проблемы - это обновить операционную систему своего устройства.