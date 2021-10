Netflix станет доступен на украинском языке

Стриминговый сервис Netflix занимается разработкой локализации своего интерфейса для пользователей из Украины. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Приятно, когда мировые гиганты киноиндустрии уважают своего зрителя и делают сервис комфортным. Netflix на украинском, а еще и официальные страницы в соцсетях - это, безусловно, очень важный шаг. Мы - украинцы - получим фильмы и сериалы на родном языке с качественным дубляжом. Стриминговый сервис получит благодарного зрителя и еще больше подписчиков", - написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, "Украина постепенно приближается к признанию в мире киноиндустрии". Он привел в качестве примера фильм Netflix "Последний наемник" ("The Last Mercenary", 2021), который "почти полностью снимался на Украине". Съемки фильма начались в августе в Киеве, главную роль в киноленте играет Жан-Клод Ван Дамм. Платформа впервые снимает контент для себя на территории Украины. Ранее украинская певица Джамала снялась в фильме Netflix "Евровидение: история огненной саги" ("Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", 2020).

На Украине сервис стал доступен с начала 2016 года. В конце 2019 года Netflix начал добавлять украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, таким как "Карточный домик" ("House of cards", 2013), "Южный парк" ("South Park", 1997-2021), "Викинги" ("Vikings", 2013-2020) и другие.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует в 190 странах.