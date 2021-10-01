Первые Apple Watch признали устаревшими
Apple впервые признала устаревшим девайсом свой носимый гаджет. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Судя по информации от компании, оригинальные смарт-часы Apple Watch признаны устаревшими. Согласно политике корпорации, винтажными гаджетами считаются те устройства, которые не были доступны в продаже более пяти и менее семи лет.
Оригинальные Apple Watch были выпущены в апреле 2015 года и фигурировали в иерархии продуктов компании под названием Series 0. Стоимость аксессуара начиналась с 349 долларов. По словам журналистов, это первый случай, когда Apple добавляет в список устаревших устройств носимый девайс.
Продукты из "винтажного" списка имеют ограниченные возможности поддержки или ремонта. Устаревшие продукты не могут получать обслуживание от верифицированных сервисных центров Apple или авторизованных поставщиков.
В 2016 году Apple выпустила часы Series 1 и Series 2. Отмечается, что представленные в 2017 году часы Apple Watch Series 3 до сих пор производятся и продаются официально.
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