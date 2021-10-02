В Google Chrome появилась новая функция

Компания Google начала подготовку в запуску новой операционной системы Windows 11. В Google Chrome, самом популярном браузере в мире, уже можно активировать новые контекстные меню в стиле новой ОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, нужный флаг появился на странице chrome://flags с экспериментальными функциями в ранней тестовой сборке браузера - Chrome Canary.

Новое контекстное меню получило закруглённые углы, что приводит его к общему стилю, применяющемуся в Windows 11.

Прежде чем это новшество станет доступно в более совершенной бета-версии, а тем более, стабильной версии Chrome, может пройти какое-то время. Обычно между появлением функции в Canary и стабильной версии Chrome проходит как минимум четыре недели.

Отметим, что Microsoft планирует выпустить стабильную версию Windows 11 для обычных пользователей уже совсем скоро - 5 октября.