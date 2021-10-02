Instagram назвали смертельной опасностью

Насколько опасен Instagram, пришлось объяснять представителям компании Facebook в сенате. На специальные слушания туда вызвали главу отделения глобальной безопасности после шокирующей статьи в The Wall Street Journal. Издание опубликовало результаты закрытого исследования о влиянии Instagram на подростковую психику. Его провел сам Facebook и выяснил, что пользователей в возрасте до 14 лет платформа может довести до самоубийства.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, лайки, фолловеры, инфлюенсеры - седовласые американские конгрессмены жонглируют формулировками из словаря тинейджеров на полном серьезе. Потому что повод просто вопиющий и касается национальной безопасности. Enfant terrible ("ужасный ребенок") всего IT-сообщества Марк Цукерберг и его команда вляпались в новый скандал. Руководство Facebook, оказывается, скрывало, что проводит исследования о токсичном влиянии Instagram на детскую и подростковую психику. На ковер вызвали одну из заместительниц главы компании, которая неумело отбивалась от атак сенаторов.

"Мисс Дэвис, оно производит эффект разорвавшейся бомбы. Мои помощники создали профиль от имени 13-летней девочки и подписались на популярные аккаунты, связанные с экстремальной диетой, их засыпали рекомендациями, которые могут нанести непоправимый вред здоровью", - сказал сенатор Ричард Блюменталь.

О результатах внутренних исследований никто бы так и не узнал, если бы не журналисты, у которых есть в компании свой источник. И он просто больше не мог молчать. А теперь только сухая статистика: 40% опрошенных подростков, которые имеют претензии к собственной внешности, рассказали, что все началось именно с Instagram. Еще 13% ловили себя на желании покончить с собой, когда листали ленту с постами безупречно отфотошопленных моделей.

"Корпорации навязывают детям определенный контент, и последствия таких действий могут быть поистине трагическими", - считает директор по опросам Гарвардского университета Джон Делла Вольпе.

Под давлением сенаторов госпожа Дэвис все же подтвердила: да, такое исследование действительно есть. Почему Facebook сразу же не раскрыл страшные данные, объяснить не смогла. И это при том, что Цукерберг несколько месяцев назад рассказывал всему миру о безопасности и даже пользе Instagram.

"Проведенные нами исследования показывают, что использование социальных сетей может положительно влиять на психическое здоровье", - сказал тогда руководитель Facebook Inc.

Все становится на свои места, если знать, что годовой доход соцсети - больше 100 миллиардов долларов. В основном за счет рекламы. Например, опасных препаратов для похудения или, наоборот, для придания модных в последнее время на волне бодипозитива пышных форм.

Национальная служба здравоохранения Великобритании еще в мае отправило руководству IT-гиганта гневное письмо, но, что называется, ни ответа ни привета. Ничего личного, бизнес.

Дети под ударом, зато VIP-пользователям - особые привилегии. Компания разрешила блогерам-миллионникам фактически нарушать все правила: публиковать фейки и политический контент, за который простых пользователей давно бы забанили навсегда. Двойные стандарты и собственные правила игры уже давно полноценное оружие на поле информационных битв в соцсетях, которые с каждым днем все больше трансформируются в тотальную цифровую диктатуру.