В Южной Корее создали сгибающийся и растягивающийся аккумулятор

Ученые Корейского института машиностроения и материалов разработали высокоэластичный аккумулятор, который сгибается и растягивается, словно змея. Батарея отличается высокой производительностью и стабильной работой. Об этом сообщает журнал Soft Robotics, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению специалистов, инновационная разработка может найти широкое применение в различных сферах - электронике, автомобилях, устройствах для физической реабилитации людей.

В отличие от обычных аккумуляторов, данное устройство в основе имеет механическую метаструктуру, имитирующую змеиную чешую. Она состоит из нескольких сегментов маленьких шестиугольных ячеек, соединенных друг с другом с помощью полимера и материала на основе меди. В них используется шарнирный механизм, позволяющий системе складываться и раскладываться. Такая конструкция облегчает массовое производство батареи - для ее создания гибкие электроды вырезаются и складываются с помощью производственного процесса, похожего на искусство оригами.

Форму каждого элемента аккумулятора оптимизировали для достижения максимальной удельной емкости. Наиболее хрупкие части батареи защищены от деформации во избежание возможности возгорания.

Ученые планируют в скором времени создать устройства с еще лучшими характеристиками, позволяющими увеличить емкость гибких устройств хранения энергии. Также специалисты надеются разработать многофункциональных мягких роботов, в которых будут сочетаться искусственные мышцы и "мягкие" привода с гибкими батареями.