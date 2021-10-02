Стала известна дата отправки корабля Crew Dragon к МКС

Компания SpaceX и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) скорректировали дату отправки на Международную космическую станцию (МКС) третьего экипажа на корабле Crew Dragon.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 30 октября (в 2:43 по летнему восточному времени (10:43 по Баку) со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде, информируют сайты NASA и Европейского управления космических исследований (ESA).

Также названа и резервная дата отправки Falcon 9 с Crew Dragon, если потребуется вторая попытка запуска, - 31 октября в 2:21 по летнему восточному времени (10:21 по Баку).

В состав третьего экипажа Crew Dragon войдут астронавты США Раджа Чари (командир миссии), пилот Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA Маттиас Маурер.

На данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке. Следующую ротацию американской части экипажа станции планируют провести в апреле 2022 года.